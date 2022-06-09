Beşiktaş Alexander Sörloth ile anlaştı!

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet listesinde ilk sırada yer alan Alexander Sörloth için yeni bir iddia gündeme geldi. Bonservisi Leipzig'te olan, Real Sociedad'da kiralık forma giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü için İspanya'daki Beşiktaş iddiası manşet oldu. R. Sociedad'da yakınlığıyla bilinen San Sebastian gazetesi El Diario Vasco, Beşiktaş'ın Alexander Sörloth ile anlaştığını duyurdu.



3 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA TAMAM!

Haberde Real Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Sörloth ile Beşiktaş'ın, yıllık 3 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı öne sürülürken; Beşiktaş'ın Leipzig ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



F.Bahçe'nin de listesinde olan Sörloth için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu anlaşma sağlamak istediği vurgulandı. Real Sociedad'da 44 resmi maça çıkan Alexander Sörloth, 8 kez fileleri havalandırdı. Norveçli yıldız, Trabzonspor kariyerinde 49 maçta 33 gol attı, 11 asist yaptı.



"KAFANIZIN IÇINE GIRMEK ISTIYORLAR"

Norveçli golcü Sörloth, İsveç ile oynadıkları ile 2-1 kazandıkları maçın ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Maçın ardından İsveçli Miloseviç'in (Eski Beşiktaşlı) , Norveçli Haaland'a hakaret etmesi gündem oldu. İsveç tarafı "Küfür sahalarda her zaman vardı" derken, "Irkçılık olmadıktan sonra sorun yok" demeye getirdi. Norveç cephesi ise "Küfürün mutlaka ırkçı olmasına gerek yok" yorumunu yaptı.



Bu açıklamaların Türkiye'yi ilgilendiren kısmı ise Sörloth'un da tartışmalara dahil olmasıydı. Norveçli golcü konuyla ilgili, "Hem Avrupa'da hem de Premier Lig'de çok küfür duydum. Özellikle Türkiye'de rakip taraftarlar küfürlerle kafanızın içine girmeye çalışıyor. Ancak bundan hiç tahrik olmadım" açıklamasını yaptı.