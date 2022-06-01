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Beşiktaş'ta Keane sürprizi

Belçika kaynaklı bir haber yine siyah-beyazlıların sürpriz bir hedefini gündeme getirdi. Voetbal Premieur'un iddiasına göre şampiyon Club Brugge, İngiltere 3'üncü ligi Lig-1'den Wigan'ın forveti 29 yaşındaki Will Keane'i istediğini yazarken; M. United'in stoperi Michael Keane'in ikizi olan İrlandalı oyuncu için Club Brugge'un rakibinin Beşiktaş olduğunu iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Keane sürprizi

Belçika kaynaklı bir haber yine siyah-beyazlıların sürpriz bir hedefini gündeme getirdi. Voetbal Premieur'un iddiasına göre şampiyon Club Brugge, İngiltere 3'üncü ligi Lig-1'den Wigan'ın forveti 29 yaşındaki Will Keane'i istediğini yazarken; M. United'in stoperi Michael Keane'in ikizi olan İrlandalı oyuncu için Club Brugge'un rakibinin Beşiktaş olduğunu iddia etti. 29 yaşındaki oyuncu Wigan formasıyla 88 maçta 38 gol ve 12 asistle oynarken, 50 gole direkt katkı sağladı. Keane, İrlanda killi takımında da 3 maçta oynadı.

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