Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Transfer sezonunun en ilginç gelişmelerinden biri, Yunan medyası tarafından yazıldı.
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Transfer sezonunun en ilginç gelişmelerinden biri, Yunan medyası tarafından yazıldı.
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Bir dönem ülkemizde Denizlispor'da da forma giyen golcü Oscar Estupinan için, sürpriz bir gelişme aktarıldı.
Bu sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan İstanbul'un 3 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Oscar Estupinan için devrede olduğu iddia edildi.
Bilindiği üzere Beşiktaş, Batshuayi'den istediği verimi alamamış, Fenerbahçe'de Berisha istikrarını koruyamamıştı.
Galatasaray'da ise Mostafa Mohamed sezon içinde gitgelli performans sergilemişti.
Bununla beraber İstanbul'un 3 büyük takımı da, gelecek sezon kadrosuna mutlak bir golcü katmak istiyordu.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin yeniden seçilmesi, Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesi işleri rahatlatmıştı.
Galatasaray cephesinde ise yeni başkanın kim olacağı merak konusuydu. Adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'ten önemli transferler bekleniyor.
Bununla beraber Oscar Estupinan'ın da, '3 büyüklerin birinden' teklif aldığı kaydedildi.
Bu sezon Guimaraes ile Portekiz'de bir hayli başarılı işler çıkarak golcü futbolcuya, Yunanistan'dan da talipler var.
Yunan ekiplerin AEK ve Panathinaikos da, Oscar Estupinan ile ilgileniyor.
İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR
Öte yandan oyuncunun geleceğine dair düşüncesi netleşti.
Buna göre Estupinan, İstanbul'un 3 büyük takımından birinde forma giymek istiyor.
Gelen teklifin 1 milyon euro olduğu ve oyuncunun, 1.5 milyon euroya imza atacağı kaydedildi.
Oscar Estupinan, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 16 gol atmış ve 3 asist üretmişti.