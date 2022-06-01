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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Yunan basınından sürpriz bir transfer haberi geldi... Komşu medyası, bir dönem ülkemizde Denizlispor'da da forma giyen Oscar Estupinan'ın, İstanbul devlerinin radarında olduğunu yazdı. Bu sezon Portekiz tekibi Guimaraes ile ortalığı kasıp kavuran Oscar Estupinan için, Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birinin, 1 milyon euroluk sözleşme teklif ettiğini okuyucularına aktardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:06 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:30
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Bilindiği üzere Beşiktaş, Batshuayi'den istediği verimi alamamış, Fenerbahçe'de Berisha istikrarını koruyamamıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Galatasaray'da ise Mostafa Mohamed sezon içinde gitgelli performans sergilemişti.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Bununla beraber İstanbul'un 3 büyük takımı da, gelecek sezon kadrosuna mutlak bir golcü katmak istiyordu.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin yeniden seçilmesi, Fenerbahçe'de Jesus'un gelmesi işleri rahatlatmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Galatasaray cephesinde ise yeni başkanın kim olacağı merak konusuydu. Adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'ten önemli transferler bekleniyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Bununla beraber Oscar Estupinan'ın da, '3 büyüklerin birinden' teklif aldığı kaydedildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Bu sezon Guimaraes ile Portekiz'de bir hayli başarılı işler çıkarak golcü futbolcuya, Yunanistan'dan da talipler var.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Yunan ekiplerin AEK ve Panathinaikos da, Oscar Estupinan ile ilgileniyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR
Öte yandan oyuncunun geleceğine dair düşüncesi netleşti.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Buna göre Estupinan, İstanbul'un 3 büyük takımından birinde forma giymek istiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Gelen teklifin 1 milyon euro olduğu ve oyuncunun, 1.5 milyon euroya imza atacağı kaydedildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Oscar Estupinan, bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 16 gol atmış ve 3 asist üretmişti.

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