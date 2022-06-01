Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz transfer iddiası! Oscar Estupinan...

Bir dönem ülkemizde Denizlispor'da da forma giyen golcü Oscar Estupinan için, sürpriz bir gelişme aktarıldı.

Bu sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan İstanbul'un 3 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Oscar Estupinan için devrede olduğu iddia edildi.