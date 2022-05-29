Haberler Beşiktaş Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup edip kupayı kazanan Real Madrid, Avrupa'da tüm zamanların en çok puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. Peki genel puan durumu sıralaması nasıl? Ülkemiz takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri ne? İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 15:57
Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid kupanın sahibi oldu.

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fransa'da oynanan finali Vinicius Junior'un attığı golle kazanan eflatun-beyazlılar, dev organizasyonda 14. kez kupayı müzesine götürdü.

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda tüm zamanların en çok puan toplayan takımları belli oldu.

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4- Manchester United

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5- Juventus

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6- Milan

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10- Ajax

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11- Chelsea

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12- Arsenal

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13- Inter

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14- Atletico Madrid

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15- Borussia Dortmund

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16- Dinamo Kiev

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17- PSG

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18- Lyon

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19- PSV

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

20- Celtic

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

21- Anderlecht

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

22- Manchester City

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

23- Valencia

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

24- Olympiakos

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

25- GALATASARAY

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

60- FENERBAHÇE

Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

64- BEŞİKTAŞ

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