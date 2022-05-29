Tüm zamanların en iyileri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid kupanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid kupanın sahibi oldu.
Fransa'da oynanan finali Vinicius Junior'un attığı golle kazanan eflatun-beyazlılar, dev organizasyonda 14. kez kupayı müzesine götürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupaları'nda tüm zamanların en çok puan toplayan takımları belli oldu.
Buna göre İspanyol devi Real Madrid 904 puanla sıralamanın zirvesinde yer aldı.
Türk devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da güncel sıralaması netleşti.
İşte o sıralama ve Türk takımlarının puan durumundaki yeri...
1- Real Madrid
2- Bayern Münih
3- Barcelona
7- Liverpool
8- Porto
9- Benfica
99- TRABZONSPOR