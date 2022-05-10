Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Siyah beyazlılarda Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı ilk 11'de değerlendirdi.
Maç sonrası en çok konuşlan isimlerden biri de genç yıldız oldu.
Serdar Saatçı, oynadığı futbolla alkışları toplamayı başardı.
AVRUPA'DAN İZLEDİLER
Dev derbi sonrası Serdar Saatçı için yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerin gündeminde olan Serdar Saatçı başarılı bir grafik çizdi.
Genç stoperi tribünden takip eden Cagliari scoutları futbolcu hakkında çok olumlu bir rapor yazdı.
Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan ucuza ayrılmayacağı tespitinde bulundular.
Duhuliye.com'un haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve yönetimle yaşanan anlaşmazlığı göz önüne alan İtalyanlar, futbolcu için 750 bin euro teklif etmeye hazırlanıyordu.
Ama özellikle derbiden sonra bu önerinin kabul edilmeyeceği şeklinde bir düşünce oluştuğu ifade edildi.
SERDAR SAATÇI KİMDİR?
14 Şubat 2003'te İstanbul'da dünyaya elen Serdar, 1.90 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor.
Bayrampaşaspor altyapısından çıkan Serdar Saatçı, 10 yaşında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve sırayla U16, U17, U18, U19 da forma giydi.
Serdar Saatçı, 2020-21 sezonunda Beşiktaş U19 takımından, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.
Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.
Öte yandan Serdar, Türkiye U21 takımıyla 4 maça çıktı.