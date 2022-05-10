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Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde ağırlarken, müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Valerien Ismael'in genç yetenekleri sahada tercih etmesi alkış toplarken, bunlardan biri de Serdar Saatçı oldu. Serdar Saatçı için bir İtalyan ekibinin devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 10:05
Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Siyah beyazlılarda Valerien Ismael, Serdar Saatçı'yı ilk 11'de değerlendirdi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Maç sonrası en çok konuşlan isimlerden biri de genç yıldız oldu.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Serdar Saatçı, oynadığı futbolla alkışları toplamayı başardı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

AVRUPA'DAN İZLEDİLER
Dev derbi sonrası Serdar Saatçı için yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerin gündeminde olan Serdar Saatçı başarılı bir grafik çizdi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Genç stoperi tribünden takip eden Cagliari scoutları futbolcu hakkında çok olumlu bir rapor yazdı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan ucuza ayrılmayacağı tespitinde bulundular.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Duhuliye.com'un haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve yönetimle yaşanan anlaşmazlığı göz önüne alan İtalyanlar, futbolcu için 750 bin euro teklif etmeye hazırlanıyordu.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Ama özellikle derbiden sonra bu önerinin kabul edilmeyeceği şeklinde bir düşünce oluştuğu ifade edildi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

SERDAR SAATÇI KİMDİR?
14 Şubat 2003'te İstanbul'da dünyaya elen Serdar, 1.90 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Bayrampaşaspor altyapısından çıkan Serdar Saatçı, 10 yaşında Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve sırayla U16, U17, U18, U19 da forma giydi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Serdar Saatçı, 2020-21 sezonunda Beşiktaş U19 takımından, Beşiktaş A Takımı'na yükseldi.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Serdar, bu sezon alt yaş kategorileri dahil 12 maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı için İtalyan kulübü devreye girdi! Teklife hazırlandılar ama...

Öte yandan Serdar, Türkiye U21 takımıyla 4 maça çıktı.

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