Haberler Beşiktaş Gençler imzaladı!

Gençler imzaladı!

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir imza töreni yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar,

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Gençler imzaladı!
Beşiktaş'ta dün sürpriz bir imza töreni yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Göktuğ Baytekin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Fırat Fidan, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Mehmet Ekşi ve Serdar Topraktepe de katıldı.
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