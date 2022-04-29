Gençler imzaladı!

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir imza töreni yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar,
Beşiktaş'ta dün sürpriz bir imza töreni yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Göktuğ Baytekin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Fırat Fidan, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Mehmet Ekşi ve Serdar Topraktepe de katıldı.