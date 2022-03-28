Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny yeniden Kartal oluyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny yeniden Kartal oluyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael'i teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamın da onayıyla Arsenal'de forma giyen eski futbolcusu Mohamed Elneny'yi gündemine aldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny yeniden Kartal oluyor!

Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin bitecek olması, Teixeira'nın kadroda düşünülmemesi, Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle orta saha alternatiflerine yönelen siyah beyazlıların orta saha hamlesi için de tanıdık bir isim yine gündeme geldi. O ismin de 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Elneny olduğu belirtildi.

3-4-3 sistemi nedeniyle orta sahayı sağlam tutmak isteyen Valerien İsmail'e Mısırlı futbolcunun sorulduğu ve onay verdiği kaydedildi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki defansif orta sahanın tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakacağını düşünen Beşiktaş yönetiminin Elneny ile de kontak kurmaya hazırlandığı bildirildi.

Hatta oyuncunun menajerlik şirketinden randevu talep edildiği de konuşuluyor. Beşiktaş'ın nisan ayında Dike için yapacağı İngiltere çıkarmasında Elneny ile de masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor.

DİĞER
Sıfır makyaj pozuna göğüs dekoltesi damga vurdu! Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün!
Yasemin Özilhan paraya para demiyor! Reklam işbirlikleriyle bu ay iki markadan aldığı ücret dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor