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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş yeni sezonun yapılanmasına başladı. Siyah-beyazlılarda gündem Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın. Akdeniz ekibinin, Kartal'dan istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:42 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:51
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon euro isteyince geri adım atmıştı.

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