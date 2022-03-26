BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Samet Akaydın atağı!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise hız kesmeden başladı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın savunma merkezi için gündemine aldığı yeni isim Adana Demirspor'dan Samet Akaydın oldu.
Akdeniz ekibi, Samet için 3 milyon euro isterken pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, takas artı para seçeneğini de masaya koyarken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor 6 milyon euro isteyince geri adım atmıştı.