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Beşiktaş'ta ayrılık! Kenan Karaman Giresunspor yolunda

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan Kenan Karaman, beklentilerin altında kaldı. Süre bulmakta da zorlanan milli futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 10:59
Beşiktaş'ta ayrılık! Kenan Karaman Giresunspor yolunda

Kartal'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta ayrılık! Kenan Karaman Giresunspor yolunda

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak.

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