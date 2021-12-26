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İbra edilmeyen yönetime ne olur?

Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tamamı ibra edilmezse, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
İbra edilmeyen yönetime ne olur?
Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tamamı ibra edilmezse, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir. Aksi takdirde dava, hukuki yarar yokluğundan reddedilir. Yönetimlerin ibra edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek olası ihtimaller şöyle:

İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar.
Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.
Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur.
İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.
İbra davası açılabilmesi için hesapların usulüne uygun olarak tutulması gerekir.
Yönetim kurulu üyeleri ibra edilmeme halinde kişisel haklarının ihlale uğradığı iddiası ile tazminat davası açabilirler.
İbra edilmemiş yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim kuruluna seçilebilirler.
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