İbra edilmeyen yönetime ne olur?

İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar.
Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.
Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur.
İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.
İbra davası açılabilmesi için hesapların usulüne uygun olarak tutulması gerekir.
Yönetim kurulu üyeleri ibra edilmeme halinde kişisel haklarının ihlale uğradığı iddiası ile tazminat davası açabilirler.
İbra edilmemiş yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim kuruluna seçilebilirler.