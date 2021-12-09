Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş Daniel Farke gelişmesi

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş Daniel Farke gelişmesi

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ardından, gündeme yeni bir isim geldi. Buna göre Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusunda gündeme Daniel Farke ismi ön plana çıktı. Son olarak Norwich'i  çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adamla görüşmeler olumlu bir şekilde başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 15:38 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 15:46
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş Daniel Farke gelişmesi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından gündeme flaş bir isim geldi.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke ile görüşme gerçekleştirdi.

OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Daniel Farke görüşmesinden olumlu geri dönüş aldı.

DANIEL FARKE KİMDİR?
30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, şu anda kulüpsüz durumda. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.;

NORWICH'İ PREMIER LİG'E YÜKSELTTİ
Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti.

DİĞER
Müge Anlı'da karısının pideciye kaçtığını öğrenmişti! Eşinin dönmesi için yalvaran Serkan kararını verdi!
Tıp fakültesi öğrencisi oğlunu ziyarete giden kadın 6'ncı kattan düşerek öldü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor