SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Flaş Daniel Farke gelişmesi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından gündeme flaş bir isim geldi.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, son olarak Norwich'i çalıştıran Daniel Farke ile görüşme gerçekleştirdi.

OLUMLU DÖNÜŞ ALINDI

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Daniel Farke görüşmesinden olumlu geri dönüş aldı.

DANIEL FARKE KİMDİR?

30 Ekim 1976'da Almanya'da dünyaya gelen Daniel Farke, şu anda kulüpsüz durumda. Farke daha önce, SV Lippstadt 08'de Sportif Direktör ve Teknik Direktör olarak görev alırken, Borussia Dortmund II'de Teknik Direktör, Norwich City'de Teknik Direktör olarak görev aldı.;



NORWICH'İ PREMIER LİG'E YÜKSELTTİ

Daniel Farke, Norwich City'de çalışırken takımını Championship'ten Premier Lig'e çıkarmıştı. Tecrübeli teknik adam takımını, ligin bitimine 5 hafta kala Premier Lig'e yükseltmişti.