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Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz sevinci!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılarda hazırlıklar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ da katıldı. Sakatlığını atlatan genç sol bek Rıdvan Yılmaz idmanda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 15:43
Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz sevinci!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı çalışmayla başladı. Sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da takip etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi.

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