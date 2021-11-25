BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Ajax maçını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi için artık çok geç olsa da yakaladığımız sinyallerin ligde işe yarayacağına inanıyorum. Evet ilk yarıda iyi motive olan, mücadele eden ve Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçen bir Beşiktaş izledik. İkinci yarıda yine bize bir HALLER oldu ve aynı oyuncudan yediğimiz gollerle bir mağlubiyet daha aldık.

Şampiyonlar Ligi gerçekten farklı bir seviye ve burada başarılı olmak için iyi bir kadro kurmak bile yeterli olmayabilir. İşi baştan sıkı tutmak, ilk düdükten son ana kadar motivasyonu korumak, ikili mücadelelerde ayakta kalmak, pas zamanı pas, şut zamanı şut atmak. Rakibe minimum pozisyon vermek çok ama çok önemli. Malum bu seviyede rakipler buldukları her pozisyonda bize gol atabiliyorlar.