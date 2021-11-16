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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor! O görüntüler sonrası...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta forma giyen Boşnak futbolcu Miralem Pjanic, ülkesinin 2022 Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Yıldız ismin maçtan önce çekildiği iddia edilen görüntüleri sonrası tepkilerin dozu bir kat daha arttı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 14:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor! O görüntüler sonrası...

Bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, ülkesinde hedef tahtası halinde geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor! O görüntüler sonrası...

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bosna Hersek'in Finlandiya'ya 3-1 yenilerek organizasyona katılma şansını yitirdiği karşılaşmada oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanan Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor! O görüntüler sonrası...

Boşnak basınından Klix adlı site, yıldız ismin maçtan bir gün önce çekildiği iddia edilen, nargile içme fotoğraflarını yayınladı. Pjanic'in üzerinde milli takım eşofmanlarının olması da dikkat çekti.

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