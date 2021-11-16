BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic'e tepkiler dinmiyor! O görüntüler sonrası...

Bu sezon Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic , ülkesinde hedef tahtası halinde geldi.

2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Bosna Hersek'in Finlandiya 'ya 3-1 yenilerek organizasyona katılma şansını yitirdiği karşılaşmada oyundan alınırken tribünler tarafından ıslıklanan Miralem Pjanic 'e tepkiler dinmiyor.

Boşnak basınından Klix adlı site, yıldız ismin maçtan bir gün önce çekildiği iddia edilen, nargile içme fotoğraflarını yayınladı. Pjanic'in üzerinde milli takım eşofmanlarının olması da dikkat çekti.