Siz neyi izlediniz?

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Trondsen'in, Domagoj Vida'ya ceza sahasında müdahalede bulunması penaltı tartışmalarına neden oldu. Siyah-beyazlıların yaptığı başvuruda, Video Hakem Sistemi'nin (VAR) Domagoj Vida'nın pozisyonunda hangi görüntüleri izlediği soruldu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Trabzonspor maçında Vida'nın penaltı pozisyonu ile ilgili yayıncı kuruluşa giderek konu üzerine tartıştıklarını dile getirdi. Kocadağ, "23 adet kameranın çektiği bütün görüntüler VAR odasına gidiyor. O görüntü çekildi mi çekilmedi mi? Çekildiyse VAR odasına gitti mi? VAR odasına gittiyse bu değerlendirildi mi? Gitmeme ihtimali yok. Kamera çekiyorsa o görüntüler VAR odasına muhakkak gidiyor. O yayıncı kuruluşun elinde olan bir şey değil."