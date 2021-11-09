BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta üç yolcu! Ara transferde...

Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye kötü haber geldi. Üç oyuncuya da gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri, devre arasında kendilerine takım bulmaları durumunda ayrılma konusunda her türlü desteğin verileceği iletildi.



Tecrübeli hoca Sergen Yalçın'ın sol bek rotasyonunda Rıdvan ve Umut Meraş'ı tercih ettiği ve yabancı kontenjanını boşaltmak için N'Sakala'yı gözden çıkardığı belirtiliyor.









