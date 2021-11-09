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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta üç yolcu! Ara transferde...

Süper Lig'de zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, faturayı üç isme kesti. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon çok güvenerek transfer ettirdiği Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'nın yanı sıra Oğuzhan Özyakup'la da yolların ayrılmasını istiyor. 3 isim de bekleneni veremezken, ocak ayında kendilerine kulüp bulmaları istendi. İşte son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta üç yolcu! Ara transferde...

Beşiktaş yönetiminden yeni sözleşme bekleyen Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'ye kötü haber geldi. Üç oyuncuya da gelecek sezon kadroda düşünülmedikleri, devre arasında kendilerine takım bulmaları durumunda ayrılma konusunda her türlü desteğin verileceği iletildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta üç yolcu! Ara transferde...

Tecrübeli hoca Sergen Yalçın'ın sol bek rotasyonunda Rıdvan ve Umut Meraş'ı tercih ettiği ve yabancı kontenjanını boşaltmak için N'Sakala'yı gözden çıkardığı belirtiliyor.




BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta üç yolcu! Ara transferde...

Oğuzhan ve Gökhan Töre ise bu sezon kötü performansları ile şimşekleri üzerine çekiyor. Devre arasında en az 2 bölgeye takviye yapılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor.

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