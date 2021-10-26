Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Ömer Üründül: İki şampiyonluk adayının derbisinde futbol adına olumlu hiçbir şey yoktu. Sadece bir kısırdöngü... Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı ama hücum girişimleri organize ve etkili değildi. Galatasaray 'ın taktik planı Lokomotif Moskova maçının aynısıydı. Oyunu domine eden Beşiktaş'tı ama pozisyon yoktu.

İlk yarıda ileriye gitmekte çok sıkıntı yaşayan Galatasaray bir atak girişiminde Cicaldau'nun güzel şutuyla sürpriz bir gol attı. Moral avantajını da eline geçirmişti. Ama çok kısa süre sonra Muslera'nın hatasından beraberlik golü gelince Galatasaray'ın büyük avantajı kayboldu. 2. devre de Beşiktaş yine daha atak ama yine pozisyon yoktu.



