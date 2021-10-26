Haberler Beşiktaş Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Cyle Larin'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Ersin Destanoğlu kalesinde devleşerek Mostafa Mohamed'in penaltısına geçit vermedi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Beşiktaş ile Galatasaray'ın Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiği mücadele, siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Ömer Üründül: İki şampiyonluk adayının derbisinde futbol adına olumlu hiçbir şey yoktu. Sadece bir kısırdöngü... Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı ama hücum girişimleri organize ve etkili değildi. Galatasaray'ın taktik planı Lokomotif Moskova maçının aynısıydı. Oyunu domine eden Beşiktaş'tı ama pozisyon yoktu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

İlk yarıda ileriye gitmekte çok sıkıntı yaşayan Galatasaray bir atak girişiminde Cicaldau'nun güzel şutuyla sürpriz bir gol attı. Moral avantajını da eline geçirmişti. Ama çok kısa süre sonra Muslera'nın hatasından beraberlik golü gelince Galatasaray'ın büyük avantajı kayboldu. 2. devre de Beşiktaş yine daha atak ama yine pozisyon yoktu.

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

En sonunda bir kornerde arka direkte Larin hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı ve Beşiktaş'a üç puanı getirdi. Sergen Yalçın dua etsin elinde Larin, Souza ve Necip gibi fizik açıdan güçlü, yüreklerini sahaya yansıtan futbolcular var. Alex, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi fizik açıdan son derece yetersizler.

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Larin önce ilk golü attı, ikinciyi atarken Yedlin son anda dokundu. Üçüncü denemesinde ise ikinci golünü attı. Kanadalı, Galatasaray defansını zorlayan tek forvetti. Uzun süre oynamamasına rağmen Umut Meraş'ı da beğendim.

Ömer Üründül'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu! "Yüreklerini sahaya yansıttılar"

Galatasaray'a gelirsek... Önce ikinci golü yiyerek son 15 dakikadaki kontra bulma şansını kaçırdı ama Beşiktaş skor avantajı ile kapanırken de bu sefer eline penaltı fırsatı geçti. Onu da Mostafa ile değerlediremeyince yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar. Fırat Aydınus tek kelime ile mükemmeldi.

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