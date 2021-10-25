Son 10 maçta Kara Kartal

İki takım arasındaki son 10 maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.
İki takım arasındaki son 10 maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.