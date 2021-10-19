Beşiktaş - Sporting maçı CANLI | BJK Sporting maçı izle | BJK Şampiyonlar Ligi maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting maçında alacağı galibiyetle, gruptaki ilk puanını kazanmak istiyor. Beşiktaş - Sporting maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

📋 BEŞİKTAŞ - SPORTING MAÇININ İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Yedekler: Mert, Rıdvan, Montero, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Necip, Kenan, Serdar, Umut



SPORTING: Adan; Inacio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

Yedekler: Paulo, Virginia, Cabral, Nuno Santos, Luis Neto, Ugarte, Vinagre, Tomas, Esgaio, Bragança

📺 BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

19 Ekim Salı günü Beşiktaş Park'ta oynanan Beşiktaş-Sporting Lizbon mücadelesi 19.45'te başladı. Zorlu müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.

🗓 BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

👉 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapıyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü.

👉 GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

👉 PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi.

Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.

Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü.

Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.

👉 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

👉 FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.