Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

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İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.

Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum.

Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Lütfen herkes aşı olsun.