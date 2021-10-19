Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Sporting ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor. Çebi, "Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 14:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 14:42
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.

Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum.

Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Lütfen herkes aşı olsun.

SON DAKİKA