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Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile karşılaşacak. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın takımının başında olamayacak. Siyah beyazlılar bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 15:53
Beşiktaş Başakşehir maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maçla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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