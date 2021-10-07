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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bjk Sporting Lizbon maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele temsilcimiz için büyük önem taşıyor. Grupta henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde galip gelip 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bjk - Sporting maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmayla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 15:27
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bjk Sporting Lizbon maçı şifresiz mi?

Beşiktaş ile Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar grupta henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasını kazanıp 3 puanla grupta duruma gelmeyi istiyor.

BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon mücadelesi 19.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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