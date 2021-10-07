Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bjk Sporting Lizbon maçı şifresiz mi?

Beşiktaş ile Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı eksik kadroyla mücadele etmek zorunda kalan siyah-beyazlılar grupta henüz puanla tanışamadı. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasını kazanıp 3 puanla grupta duruma gelmeyi istiyor.
BEŞİKTAŞ SPORTING LIZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon mücadelesi 19.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka Exxen'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ FİKSTÜRÜ
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş