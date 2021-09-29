Kartal duruşu!

Devler Ligi'nde Beşiktaş ikinci maçında Ajax'a konuk oldu. Vodafone Park'taki ilk maçta Borussia Dortmund'a kaybeden siyah-beyazlılar, Amsterdam deplasmanına 11 eksikle gitti. Maç kadrosunu alt yapıdan oyuncularla dolduran Kartal'ın Ajax'a karşı ne yapacağı merak konusuydu. Beşiktaş, "Fark olur" diyenlere en güzel cevabı sahada verdi. Şanlı mazisinden aldığı güçle sahaya çıkan Kartal, 55 bin Hollandalı taraftar karşısında eksiklerini bir kenara bırakarak elinden geleni yapmaya çalıştı.



ÖNE GEÇİYORDUK



Beşiktaş, 10. dakikada gole çok yaklaştı. Kenan Karaman'ın pasında Michy Basthuayi çaprazda topla buluştu. Süper vurdu, meşin yuvarlak direkten geri geldi. 17. dakikada Ajax öne geçti. Tadic'in pasında topla buluşan Berghuis takımını 1-0 öne geçirdi. 43'te bu kez Berghuis getirdi, Haller diziyle golü attı. İkinci devrede takımımız Kenan Karaman ile temiz bir gol buldu. Ancak mücadelenin hakemi Benoit Bastien net golü faul gerekçesiyle iptal etti. Beşiktaş belki kaybetti ama mücadelesiyle gönülleri feth etti.



UMUT DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş, Ajax ile oynayacağı maç için Amsterdam'a 11 eksikle gelmişti. Mücadelenin ikinci yarısında Umut Meraş da sakatlandı. Ayağında ağrı hisseten başarılı sol bek kendini denedi ancak devam edemedi. 73'te yerini 18 yaşındaki Berkay Vardar'a bıraktı.