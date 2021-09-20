Ghezzal’in müthiş dönüşü

Süper Lig'in ilk haftalarında performansı nedeniyle eleştirilen Rachid Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında 2-0 yenik durumdan kazandıkları maçta galibiyet golünü atan yıldız futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı.
Süper Lig'in ilk haftalarında performansı nedeniyle eleştirilen Rachid Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında 2-0 yenik durumdan kazandıkları maçta galibiyet golünü atan yıldız futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı. 4 şutunda da isabet sağlayan Cezayirli oyuncu, savunmaya da destek verdi, kritik bölgelerde 4 top kaptı.