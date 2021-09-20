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Ghezzal’in müthiş dönüşü

Süper Lig'in ilk haftalarında performansı nedeniyle eleştirilen Rachid Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında 2-0 yenik durumdan kazandıkları maçta galibiyet golünü atan yıldız futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Ghezzal’in müthiş dönüşü
Süper Lig'in ilk haftalarında performansı nedeniyle eleştirilen Rachid Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu. Antalya karşısında 2-0 yenik durumdan kazandıkları maçta galibiyet golünü atan yıldız futbolcu, istatistiklerde de öne çıktı. 4 şutunda da isabet sağlayan Cezayirli oyuncu, savunmaya da destek verdi, kritik bölgelerde 4 top kaptı.
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