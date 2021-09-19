Sakat sayısı 8’e yükseldi

Sakatlıklarla başı belada olan Beşiktaş'a, Antalyaspor ile oynadığı mücadelede iki kötü haber daha geldi. Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya sağ bekte başlayan Necip Uysal, mücadelenin 15. dakikasında dizinden sakatlandı. Necip'in yerine Pjanic oyuna dahil olurken, Josef de Souza stopere, Mehmet Topal ise sağ bek mevkisine geçti. 37'de bu kez Mehmet Topal sakatlandı ve yerini Rıdvan'a bıraktı. Bu dakikadan sonra sağ bekte N'Sakala, sol bekte Rıdvan ile oyuna devam etti. Sakatlıkları bulunan Vida, Welinton, Umut Meraş, Teixeira ve N'Koudou ve Rosier'e; Necip ile Mehmet Topal'ın da eklenmesiyle eksik sayısı 8'e yükseldi.

ROSIER SABAH KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.