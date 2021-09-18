Antalyaspor - Beşiktaş: 2-3 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'ib 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gollerini 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, 65. dakikada Michy Batshuayi ve 76. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.
Antalyaspor'un golleri ise 42. dakikada Haji Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.
Siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını 13 yaparak liderliğini sürdürdü. Akdeniz ekibi ise, 4 puanla 16. sırada kaldı.