Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 5. hafta)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü oynanan 4 maçla devam etti. 13.30'da oynanan maçta Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kalırken, 16.00'daki mücadelede ise Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. 19.00'daki başlayan maçlarda ise Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken, Adana Demirspor da evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. İşte cumartesi günü oynanan maçların ardından Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...