3 puana üç sakatlık

Beşiktaş'ın Yeni Malatyspor'la oynadığı maçta 3 puan gelse de sakatlık geçiren üç isim canları sıktı. İlk olarak topuğundan sakatlık geçiren Vida, savunmadaki yerini 20. dakikada Welinton'a devretti. 43'te bu kez Alex Teixeira kendini yere bıraktı. ARKA adalesinde sorun yaşayan Brezilyalı'nın yerine Can oyuna girdi. K.Gümrük maçını da bitiremeyen Teixeira, milli arada iyileşmişti. N'Koudou da sakatlanarak 68'de oyundan çıktı. Teixeira, Dortmund'a karşı yok. İki isim ise kontrolden sonra belli olacak