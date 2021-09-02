Son dakika Beşiktaş haberleri | Beşiktaş’ta borç yine arttı
Kulüpte cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısı öncesi üyelere gönderilen Denetleme Kurulu raporu ortaya çıktı. Mali yapı için büyük uğraş veren Ahmet Nur Çebi'nin çabası borçların artmasını engelleyemedi. Dernek ve kulübün Futbol A.Ş.'nin toplam borcu 3 milyar 726 milyon 404 bin 378 TL olduğu öğrenildi.
Kulüpte cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısı öncesi üyelere gönderilen Denetleme Kurulu raporu ortaya çıktı. Mali yapı için büyük uğraş veren Ahmet Nur Çebi'nin çabası borçların artmasını engelleyemedi. Dernek ve kulübün Futbol A.Ş.'nin toplam borcu 3 milyar 726 milyon 404 bin 378 TL olduğu öğrenildi.