Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

Ve Beşiktaş, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'ya kavuşacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek. Alex'in saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacağı açıklandı. Ayrıca oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılamasının yapılmayacağı duyuruldu.

Öte yandan tecrübeli futbolcunun, teknik heyetin hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi. Bir aydır tek başına idman yapan tecrübeli 10 numaranın, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin'le görüşüp kondisyon seviyesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Uzun süredir forma giymediği için maç eksiği bulunan ve en kısa sürede maçlara çıkmak isteyen sambacının imzayı atar atmaz antrenmanlara katılması bekleniyor.