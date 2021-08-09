Haberler Beşiktaş Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiriyor. Yıldız futbolcu, Pazartesi günü İstanbul'da olacak. Öte yandan Alex Teixeira'nın, bireysel olarak idman yaptığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a form durumu hakkında bilgi verdiği öğrenildi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

Ve Beşiktaş, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira'ya kavuşacak. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek. Alex'in saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacağı açıklandı. Ayrıca oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılamasının yapılmayacağı duyuruldu.

Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

Öte yandan tecrübeli futbolcunun, teknik heyetin hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi. Bir aydır tek başına idman yapan tecrübeli 10 numaranın, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin'le görüşüp kondisyon seviyesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Uzun süredir forma giymediği için maç eksiği bulunan ve en kısa sürede maçlara çıkmak isteyen sambacının imzayı atar atmaz antrenmanlara katılması bekleniyor.

Ve Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor! İşte geliş saati...

KARTAL PENÇESİ YAPTI
Öte yandan Beşiktaş forması giymek için artık saatleri sayan Teixeira, meşhur kartal pozunu yine verdi. Ailesiyle birlikte çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük yankı buldu ve büyük beğeni aldı.

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