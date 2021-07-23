Douglas Malatya yolcusu

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Douglas'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oluyor. Transfer edildiği 2019-20 sezonundan bu yana 8 maça çıkan, geçen sezon forma giymeyen Douglas'a kulüp bulundu. Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon Yeni Malatyaspor forması giyeceği ifade edilirken; yıllık ücretinin 200 bin euro'sunu sarı-kırmızılılar, 600 bin euro'sunu ise Beşiktaş ödeyecek.
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Douglas'ın Süper Lig'deki yeni adresi belli oluyor. Transfer edildiği 2019-20 sezonundan bu yana 8 maça çıkan, geçen sezon forma giymeyen Douglas'a kulüp bulundu. Brezilyalı oyuncunun gelecek sezon Yeni Malatyaspor forması giyeceği ifade edilirken; yıllık ücretinin 200 bin euro'sunu sarı-kırmızılılar, 600 bin euro'sunu ise Beşiktaş ödeyecek.