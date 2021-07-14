Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, siyah-beyazlıların, Galatasaray, Lille ve Lyon'la birlikte 21 yaşındaki Tunuslu orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane'yi yakından takip ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın transferde avantajlı durumda olduğunun altı çizilirken "Türkiye şampiyonu, ezeli rakibine transfer çalımı atabilir" denildi. Yetenekli oyuncu, geçen sezon Esperance takımında 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.
Mohamed Ali Ben Romdhane, ülkesinde gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor.