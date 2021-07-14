Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı renklerine bağlayan, Kenan Karaman'la da anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar için flaş bir iddia daha geldi. Fransız basını, Beşiktaş'ın Tunus'un gelecek vadeden futbolcusu Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, siyah-beyazlıların, Galatasaray, Lille ve Lyon'la birlikte 21 yaşındaki Tunuslu orta saha Mohamed Ali Ben Romdhane'yi yakından takip ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Beşiktaş'ın transferde avantajlı durumda olduğunun altı çizilirken "Türkiye şampiyonu, ezeli rakibine transfer çalımı atabilir" denildi. Yetenekli oyuncu, geçen sezon Esperance takımında 35 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Fransız basını yazdı! Beşiktaş Mohamed Ali Ben Romdhane'ye talip oldu

Mohamed Ali Ben Romdhane, ülkesinde gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor.

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