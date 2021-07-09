Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Inter'in genç stoperi Andreaw Gravillon'un peşinde! Rakip Reims

Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü. Yeni Asır'ın aktardığı habere göre geçen sezonu Lorient'te kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi. Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?

8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloup'da dünyaya gelen Andreaw Gravillon, kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise'ın altyapısında başladı. Ardından Inter altyapısında geçen genç defans oyuncusu sırasıyla Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient formaları giydi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Gravillon'un Serie A deviyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Fransız pasaportu da bulunan genç stoper, geride bıraktığımız sezon kiralık geçirdiği Lorient'te 26 maça çıkarken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.