Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Inter'in genç stoperi Andreaw Gravillon'un peşinde! Rakip Reims

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Inter'in genç stoperi Andreaw Gravillon'un peşinde! Rakip Reims

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlı kulübün, geride bıraktığımız sezonu Fransız ekibi Lorient'te kiralık olarak geçiren ve bonservisi Inter'de bulunan 23 yaşındaki Andreaw Gravillon'u istediği ifade edildi. Ancak Beşiktaş'ın bu transferde bir de rakibi var. İşte tüm detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 12:06
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Inter'in genç stoperi Andreaw Gravillon'un peşinde! Rakip Reims
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Defansa takviye düşünen Beşiktaş'ın sürpriz bir isme teklif yaptığı iddia edildi. Inter'den Andreaw Gravillon'un Kartal'ın listesinde olduğu ileri sürüldü. Yeni Asır'ın aktardığı habere göre geçen sezonu Lorient'te kiralık geçiren Fransız sağ stoper için Reims kulübünün de harekete geçtiği ve bonservisini elinde bulunduran Inter'le temas kurduğu bildirildi. Fransız basınına göre kulüpler temaslarını sürdürürken Beşiktaş'ın da devrede olduğu konuşuluyor.

ANDREAW GRAVILLON KİMDİR?

8 Şubat 1998 tarihinde Guadeloup'da dünyaya gelen Andreaw Gravillon, kariyerine Fransız ekibi ASM Gargeoise'ın altyapısında başladı. Ardından Inter altyapısında geçen genç defans oyuncusu sırasıyla Benevento, Pescara, Ascoli, Sassuolo ve Lorient formaları giydi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Gravillon'un Serie A deviyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Fransız pasaportu da bulunan genç stoper, geride bıraktığımız sezon kiralık geçirdiği Lorient'te 26 maça çıkarken 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

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