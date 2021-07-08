Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.