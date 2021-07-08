Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.
Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon Euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.
GHEZZAL'DAN YALANLAMA
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi.