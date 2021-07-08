Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray'ın, performansıyla beğeni toplayan siyah-beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal rekabeti sürüyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Cezayirli futbolcu için Galatasaray'da devreye girmişti. 29 yaşındaki oyuncunun basında çıkan, "Galatasaray'ı reddeti Beşiktaş'a imza atacak" şeklindeki haberleri yalanlaması ise kafaları karıştırdı. Alınan bilgiye göre Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli İstanbul'a gelirken, Beşiktaş'ın sunacağı teklif de belli oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 10:24
Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın performansı büyük beğeni toplamıştı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Siyah-beyazlılar ile olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da teklif yaptı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sarı-Kırmızılı kulübün teklifini dinleyen Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelecek.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 4 milyon Euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

GHEZZAL'DAN YALANLAMA
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rachid Ghezzal, Galatasaray'dan teklif aldığı ancak kariyerine Beşiktaş'ta devam edeceği yönündeki haberlere, "Yanlış" diyerek cevap verdi.

Son dakika transfer haberi: Rachid Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geliyor! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ YAZISINI KALDIRDI!
Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve Kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı.

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