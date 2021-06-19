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Beşiktaş transferini resmen açıkladı

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Birleşik Amerikalı basketbolcu 'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:37
Beşiktaş Dedric Lawson transferini resmen açıkladı

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Birleşik Amerikalı basketbolcu 'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında 'nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu ekibi 'ta geçirdi.

LAWSON KİMDİR?
1 Ekim doğumlu, 206 cm boyunda olan Dedric Lawson pozisyonda görev almaktadır. 2019 yılında Kansas Üniversitesi'nden mezun olan başarılı uzun buradaki son yılında 36 kez forma giydiği kolej ligini; 19.4 sayı, 10.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2019-2020 sezonunda forması ile NBA G-League'de 41 karşılaşmada görev alan Dedric Lawson; 13.3 sayı, 8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunu Güney Kore ekibi 'ta geçiren Birleşik Amerikalı uzun, burada 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Dedric Lawson, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex takımımız ile sözleşme imzaladı."

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