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Bir de !

İskoçların hedefi ile 'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen 'u, 'a yazan basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Bir de Porteous!
İskoçların hedefi ile 'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen 'u, 'a yazan basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi.
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