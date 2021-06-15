Bir de Porteous!

İskoçların hedefi G.Saray ile Beşiktaş'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u, Galatasaray'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü.
İskoçların hedefi G.Saray ile Beşiktaş'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u, Galatasaray'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi.