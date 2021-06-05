Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi ! İlk görüşme...

'ta son dakika transer haberi... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Kara Kartal'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda Kara Kartal, gündemine River Plate ile sözleşmesi sona eren 'yi attı. Bu sezon çıktığı 17 müsabakada 8 gol 1 asise imza atan Borre'nin menajeriyle Beşiktaş, ilk teması kurdu. İşte yaşanan gelişmeler... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

'ın öncelikli transfer hedeflerinden bir tanesi olan santrfor mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Golcü arayışını sürdüren siyah beyazlılar, flaş bir ismi gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

Takvim'de yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Kolombiyalı santrfor 'yi gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

Oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi. 'nin Arjantin kulübü River Plate ile olan sözleşmesinin sona erdiği ve oyuncuyu bazı İtalyan kulüplerinin de istediği öğrenildi. 25 yaşındaki Santos Borre, geçtiğimiz sezon River Plate formasıyla 17 maçta 8 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

Borre, Kolombiya Milli Takım formasını da 2 kez sırtına geçirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ta transferin yeni gözdesi Santos Borre! İlk görüşme...

Bu arada 'ın Aboubakar ile ilgili hem kendisi hem de menajeriyle görüşmelerin de devam ettiği gelen haberler arasında.

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