Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

Son dakika transfer haberleri | istedi kapıyor!

'i şampiyon tamamlayan , transfer için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, golcü transferini ilk sıraya yazarken bu doğrultuda flaş bir ismi gündemine aldı. , basınına yansıyan haberlere göre 'ın da istediği golcüye kancayı taktı. İşte isim isim Beşiktaş'ın transfer listesi ve gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:32
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

JUAN MATA

ve 'tan beklenen verimi alamayan Kara-, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan 'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere ekibi ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

ROSIER

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan , siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi. da Rosier ile devam etmek istediğini yönetime iletti.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

GHEZZAL

, bir diğer kiralık yıldızı Ghezzal için de nabız yokluyor. Ancak yıldız ismin transferi kolay olmayacak. Fransız ekibi Monaco'nun Ghezzal için 'ye 15 milyon Euro önerdiği yazılıyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

GEORGIOS GIAKOUMAKIS

Siyah-beyazlılar 'ın ısrarla istediği, 'un da peşinde olduğu 'in işini bitiriyor. Yönetici Erdal Torunoğulları kutlamalarının ertesinde hemen 'a gitti, ailesini bile görmeden Venlo şehrine geçti. Burada, ocak ayında ikna etmeyi başaramadığı ekibinin yöneticileriyle Giakoumakis'in transferini konuştu.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

ORIGI

yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken gündeme bomba bir isim geldi... İngiliz medyası, Siyah-Beyazlılarla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İngilizler'e göre Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Belçikalı Divock Origi, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

BENTEKE

Yeni sezonda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen 'ta, konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere ekibi Crystal Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla, menajeri aracılığıyla ilk teması kuran Kara 'a, dünyaca ünlü isimden müjdeli haber geldi. Crystal'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin, Premier Lig ekibiyle yollarını ayırabileceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

SEFEROVIC

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren 'a yeni bir forvet daha önerildi. Menajerler bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i siyah-beyazlılara önerdi.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

AFSHA

Mısırlı futbolcunun menajeri Abdelrahman Ismail de Mısır basınına yaptığı açıklamada ve 'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.Mısır Ligi ekiplerinden El Ahly'de forma giyen Afsha, bu sezon 30 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

KECHRIDA

Fransız gazeteci Julien Tapie, siyah-beyazlıların kimsenin aklına gelmeyen gizli hedefini açıkladı. 'ın, Saint Etienne ile beraber Tunus Milli Takımı'nın sağ beki Wajdi Kechrida'yı istediğini iddia etti.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray istedi Beşiktaş kapıyor!

ANDRE CARRILLO

basınına yansıyan habere göre , 'ın da ilgilendiği Andre Carillo için harekete geçti. 2019'da Benfica'dan 9.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olan 29 yaşındaki yıldız oyuncunun, takımı ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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