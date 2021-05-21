Sergen Yalçın'la devam

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalar yaptı. Kulübe 675 milyon kefalet imzası, 110 milyon da nakit para verdiğini açıklayan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a da övgüler yağdırdı, ''Sergen Hoca çok istedi şampiyonluğu. Sergen Yalçın büyük bir hoca artık. Çok zeki ve akıllı biri. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene önce gelebilseydi.'' diye konuştu. Başkan Çebi, sözleşmesi biten Yalçın'la yola devam etmek istedikleri vurguladı. G.Saray ve F.Bahçe ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Çebi, Aboubakar ve Dorukhan ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Dorukhan'ın Avrupa'ya gitmek istediğini belirtti, Abou için ise "Aboubakar'ı kazandık. Kötü sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem" dedi.

GHEZZAL VE ROSIER KALMAK İSTİYOR

Sözleşmesi biten sezonun yıldızlarından Ghezzal ve Rosier ile ilgili de konuşan Çebi, "Aileleriyle görüşecekler. İkisi de kalmak istiyor. Ya kiralayacağız, ya alacağız" dedi. Salih Uçan ile ilgili de bilgi veren Çebi, "Niyet var ama anlaşma yok" ifadelerini kullandı.