Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam

'la devam

Şampiyon ’ın Başkanı , teknik direktör için “Keşke 3-5 sene önce gelseydi. Yola devam etmek istiyoruz” derken ve Dorukhan’la ilgili de bilgi verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Sergen Yalçın'la devam

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta Başkan , önemli açıklamalar yaptı. Kulübe 675 milyon kefalet imzası, 110 milyon da nakit para verdiğini açıklayan Çebi, teknik direktör 'a da övgüler yağdırdı, '' çok istedi şampiyonluğu. Sergen Yalçın büyük bir hoca artık. Çok zeki ve akıllı biri. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene önce gelebilseydi.'' diye konuştu. Başkan Çebi, sözleşmesi biten Yalçın'la yola devam etmek istedikleri vurguladı. ve ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını vurgulayan Çebi, ve Dorukhan ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Dorukhan'ın 'ya gitmek istediğini belirtti, Abou için ise "Aboubakar'ı kazandık. Kötü sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem" dedi.

GHEZZAL VE ROSIER KALMAK İSTİYOR

Sözleşmesi biten sezonun yıldızlarından ve ile ilgili de konuşan Çebi, "Aileleriyle görüşecekler. İkisi de kalmak istiyor. Ya kiralayacağız, ya alacağız" dedi. ile ilgili de bilgi veren Çebi, "Niyet var ama anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

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