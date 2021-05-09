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sürprizi

Gelecek yıl 'da büyük başarıları hedefleyen , dünyaca yıldız ismi gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce ve forması giyen 'yu gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Paulinho sürprizi
Gelecek yıl 'da büyük başarıları hedefleyen , dünyaca yıldız ismi gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce ve forması giyen 'yu gündemine aldı. 'te yer alan habere göre; kariyerini takımlarından 'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi. 32 yaşındaki yıldızın kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var ancak bonservisini alıp boşa çıkabileceği konuşuluyor. Siyah-beyazlıların dışında 3 kulübün daha yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.
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