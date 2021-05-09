Paulinho sürprizi

Gelecekyıl Avrupa'da büyük başarıları hedefleyen Beşiktaş, dünyaca yıldız ismi gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, daha önce Tottenham ve Barcelona forması giyen Paulinho'yu gündemine aldı. Yahoo Esportes'te yer alan habere göre; kariyerini Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de sürdüren Paulinho Avrupa'ya dönmeye hazırlanırken, oyuncuya en ciddi teklif Beşiktaş'tan geldi. 32 yaşındaki yıldızın kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı var ancak bonservisini alıp boşa çıkabileceği konuşuluyor. Siyah-beyazlıların dışında 3 kulübün daha yıldız futbolcuyu almak istediği öğrenildi.