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Son dakika spor haberi: Beşiktaş finalde! ...

Son dakika spor haberi... 'nde yarı final karşılaşmasında, penaltı atışlarında ’u 2-1 yenen Beşiktaş finale çıkan ikinci takım oldu. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:42
Son dakika spor haberi: Beşiktaş finalde! Turkcell Kadın Futbol Ligi...

'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan yarı final maçında, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında 2-1 üstünlük sağlayan Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan ALG Spor'u eleyerek finale yükseldi.

Karşılaşmayı, Yönetim Kurulu Üyesi , Futbol Gelişim Direktörü ile Direktörü da izledi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında elektriklerin kesilmesi sonucu maça 15 dakika ara verildi.

2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçı ile belli olacak.

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