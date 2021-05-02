Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Son dakika haberleri | efsanesinden olay yorum: 'ın heykeli dikilsin!

'in 39. haftasında sahasında 'u konuk etti. Zor geçmesi beklenen mücadelede Beşiktaş sahadan 7-0 gibi bir skorla galip ayrıldı. Şampiyonluğu büyük ölçüde garantileyen Beşiktaş için maç sonunda olay yorumlar yapıldı. Bunlardan birisi de siyah-beyazlıların efsane isminden geldi. 'ın heykelinin yapılması istenirken, yeri de belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:48
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

'ın 'u 7-0 yendiği maçın ardından , ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler;

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

'ın ilk yarı performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Bir daha penaltı kaçırırsa Nkoudou'ya kızmayacağım. Penaltıyı kaçırdığı günden sonra turboya bastı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Zaten çok keyifliydi Beşiktaşlı taraftarlar ama bugün seviye atlayan bir vardı. Oyuna gireni, ilk 11 oynayanıyla muhteşem bir Beşiktaş izledik. Bugünün tek maçıydı ya, başka oynanacak 10 maçın da keyfini bir maçta aldık.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

çok önemli açıklamalar yapmıştı Cumartesi görüşeceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sertti o açıklamalar açıkçası ama hakkaten takıma yaramış. Hataysporlu oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Tarih yapraklarına sadece skor olarak değil oyun olarak da geçecek bir maç izledik.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Çok riskli bir açıklamaydı, büyük risk aldı ve kaznadı. Takım eşlik etti ve Hataysporlu oyunculara dar etti sahayı .

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

"HEYKELİ FULYA'YA YAKIŞIR"

Matematiksel olarak kesinleşmeden konuşmamakta fayda var ama 'ya çok apartanlar duruyor, bizim tesis duruyor orada ve oraya heykeli de net yakışır.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Yılın teknik direktörü olmayı net hak ediyor . Maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar sıkıntı yaratmış olabilir ama tüm oyuncularından yüksek performans alması önemli. Bundan bir şey olmaz denilen oyunculardan bile verim alması çok büyük iş. , NKoudou bunun örneklerinden. Tam teknik direktörlük dersi veriyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

'nun 'i vardı, Sergen'in 'ı var.

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