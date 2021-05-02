Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından Nihat Kahveci, Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler;
Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın ardından Nihat Kahveci, Tivibu Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler;
Beşiktaş'ın ilk yarı performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Bir daha penaltı kaçırırsa Nkoudou'ya kızmayacağım. Penaltıyı kaçırdığı günden sonra turboya bastı.
Zaten çok keyifliydi Beşiktaşlı taraftarlar ama bugün seviye atlayan bir Beşiktaş vardı. Oyuna gireni, ilk 11 oynayanıyla muhteşem bir Beşiktaş izledik. Bugünün tek maçıydı ya, başka oynanacak 10 maçın da keyfini bir maçta aldık.
Sergen hoca çok önemli açıklamalar yapmıştı Cumartesi görüşeceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sertti o açıklamalar açıkçası ama hakkaten takıma yaramış. Hataysporlu oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Tarih yapraklarına sadece skor olarak değil oyun olarak da geçecek bir maç izledik.
Çok riskli bir açıklamaydı, büyük risk aldı ve kaznadı. Takım eşlik etti ve Hataysporlu oyunculara dar etti sahayı Beşiktaş.
"HEYKELİ FULYA'YA YAKIŞIR"
Matematiksel olarak kesinleşmeden konuşmamakta fayda var ama Fulya'ya çok apartanlar duruyor, bizim tesis duruyor orada ve oraya Sergen Yalçın heykeli de net yakışır.
Yılın teknik direktörü olmayı net hak ediyor Sergen hoca. Maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar sıkıntı yaratmış olabilir ama tüm oyuncularından yüksek performans alması önemli. Bundan bir şey olmaz denilen oyunculardan bile verim alması çok büyük iş. Adem, NKoudou bunun örneklerinden. Tam teknik direktörlük dersi veriyor.