Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş efsanesinden olay yorum: Sergen Yalçın'ın heykeli dikilsin!

Sergen hoca çok önemli açıklamalar yapmıştı Cumartesi görüşeceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sertti o açıklamalar açıkçası ama hakkaten takıma yaramış. Hataysporlu oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Tarih yapraklarına sadece skor olarak değil oyun olarak da geçecek bir maç izledik.

Çok riskli bir açıklamaydı, büyük risk aldı ve kaznadı. Takım eşlik etti ve Hataysporlu oyunculara dar etti sahayı Beşiktaş.