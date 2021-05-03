Haberler Beşiktaş Orkun'dan kutlama!

'dan kutlama!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan , maçın sonrası soyunma odası pozunu sosyal medya hesabından paylaşırken, gelen bir mesaj dikkatleri çekti. Sezon başındaki transfer döneminde adı sıklıkla siyah-beyazlılarla anılan, ve 'un hücum oyuncusu , Oğuzhan'ın fotoğrafına kupa ve güçlü kol emojisiyle yanıt verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Orkun'dan kutlama!
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan , maçın sonrası soyunma odası pozunu sosyal medya hesabından paylaşırken, gelen bir mesaj dikkatleri çekti. Sezon başındaki transfer döneminde adı sıklıkla siyah-beyazlılarla anılan, ve 'un hücum oyuncusu , Oğuzhan'ın fotoğrafına kupa ve güçlü kol emojisiyle yanıt verdi. 'un bu mesajı önümüzdeki transfer döneminde de adının 'ın transfer listesinde geçeceğinin bir göstergesi oldu.
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