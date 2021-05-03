Orkun'dan kutlama!

Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Oğuzhan Özyakup, Hatay maçın sonrası soyunma odası pozunu sosyal medya hesabından paylaşırken, gelen bir mesaj dikkatleri çekti. Sezon başındaki transfer döneminde adı sıklıkla siyah-beyazlılarla anılan, A Milli Takım ve Feyenoord'un hücum oyuncusu Orkun Kökçü, Oğuzhan'ın fotoğrafına kupa ve güçlü kol emojisiyle yanıt verdi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Oğuzhan Özyakup, Hatay maçın sonrası soyunma odası pozunu sosyal medya hesabından paylaşırken, gelen bir mesaj dikkatleri çekti. Sezon başındaki transfer döneminde adı sıklıkla siyah-beyazlılarla anılan, A Milli Takım ve Feyenoord'un hücum oyuncusu Orkun Kökçü, Oğuzhan'ın fotoğrafına kupa ve güçlü kol emojisiyle yanıt verdi. Orkun'un bu mesajı önümüzdeki transfer döneminde de adının Beşiktaş'ın transfer listesinde geçeceğinin bir göstergesi oldu.