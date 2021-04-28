Adalet mi istiyorlar?

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasını eleştirdi. Ligin 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasıyla ilgili ajanslara açıklamada bulunan Erdoğan, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı yönetici Kemal Erdoğan, Rizespor maçına atanan hakemin sezon sonunda karnesine bakılması gerektiğini vurgulayarak, " Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum" dedi. Erdoğan, ayrıca Fenerbahçe teknik ekibine de dikkat çekerek, "Sergen Yalçın'ın ceza almasını bekleyenler, F.Bahçe teknik kadrosunun meydan muharebesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim" ifadelerini kullandı.