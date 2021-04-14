"2 kupa isterim"

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, beIN Sports Fransa'ya konuştu. Son olarak deplasmanda 4-2 kazanılan Erzurumspor maçının kahramanlarından olan Ghezzal, attığı harika gol ve Oğuzhan'a yaptığı asistle maça damga vurmuştu. Siyah-beyazlıların sihirli sol ayağı Ghezzal, takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra İngiliz ekibi Leicester City'ye dönecek olan Cezayirli futbolcu, "Şu anda Beşiktaş'ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur" dedi.

GÜZEL BİR HİKAYE BU

Ghezzal şöyle devam etti: "Beşiktaş'a opsiyonsuz bir şekilde kiralandım. Bonservisim hâlâ Leicester City'de, Leicester ile 1 sene daha kontratım var. Geleceğimle ilgili neler olacak göreceğiz. Beşiktaş'ta hissettiğim en iyi şey aile olmamızdı. Belki takımda büyük isimler yok ama herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor ve bu da bize güç katıyor. Valentin Rosier ile arkalı önlü oynuyoruz, gerçekten performansıma olumlu yönde etkisi var. Forvette ise Aboubakar gibi kaliteli bir golcümüz var. Asist rakamlarım yüksekse, bu Aboubakar sayesinde. Sanki her şey güzel bir hikaye için bir araya gelmiş gibi."

YENİDEN MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİM

Beşiktaş büyük bir takım. Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli Takımı'na seçildim. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım yer için bir seçim yaparken, bunlar kesinlikle önemli etkenler olacak.

KENDİMİ KANITLADIM

Riyad Mahrez ile karşılaştırılmam güzel bir şey, bunun için teşekkür ederim. Tabii ki pişmanlıklarım var. Son 2-3 senede az süre aldım, bu sıkıntılı bir durumdu. Şimdi Beşiktaş'ta yeniden kendimi kanıtladım.

ATTIĞIM İKİ GOL DE GÜZELDİ

Erzurumspor maçında rakip kaleci bu şutu beklemiyordu, pozisyon almakta zorlandı. Güzel gol oldu. Alanya'ya attığım gol de güzeldi. Kaleci pek emin olamadı. Bu gollerin ardından insanlar, kalecilerle anlaşma yaptığımı düşünüyorlar ama öyle bir şey tabii ki yok!