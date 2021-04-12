Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

İncelemeler üzerine açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek, "Öncelikle talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu ve milli gururumuz Cenk Tosun'a geçmiş olsun diyorum.
Burası alttan ve üstten ısıtmalı, yılın 12 ayı yeşil olarak Erzurumspor kulübüne hizmet veren stadyumdur. Dün yaşanan olayda stadın zemininde aksaklıklar olduğu ve zeminin kötü olduğu ile ilgili bazı medya organlarında ilimize karşı, stadımıza karşı eleştiriler oldu. Bundan 1 ay önce yine aynı şekilde burayla ilgili olumlu görüşler sunulmuştu. Aynı anda iki düşünce olmaz ya olumludur ya olumsuz" dedi.
"MÜKEMMEL, YEMYEŞİL VE SÜNGER GİBİ BİR ZEMİN"
Taşkesenligil, Cenk'in düştüğü noktadaki zeminin mükemmele yakın olduğunu kaydederek, "Bahar aylarında bazı bölümlerde engebeler oluşabilir. Ama sadece bazı kısımlarda olumsuzluklar olduğu görülüyor. Bunu tüm zemine mal etmek doğru değildir.