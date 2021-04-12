Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Son dakika spor haberi: ’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Son dakika haberi: 'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda 'u 4-2'lik skorla devirmişti. Siyah-beyazlıların yıldızı da karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 6-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun sakatlığının sebebinin zemin olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından zemin incelendi ve açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:14
Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Dün BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı 'un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi. İnceleme sonucunda zeminin mükemmele yakın olduğu gözlemlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor" dedi.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Süper Lig'in lideri dün BB Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu 'un sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Cenk'in sakatlığı sonrası başta Beşiktaşlı futbolcular ve yöneticiler olmak üzere birçok kişi tarafından Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemini eleştirildi. Bunun üzerine Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindeki heyet tarafından Cenk'in sakatlandığı nokta ve stadyum zemini incelendi.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

İncelemeler üzerine açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek, "Öncelikle talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu ve milli gururumuz 'a geçmiş olsun diyorum.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Burası alttan ve üstten ısıtmalı, yılın 12 ayı yeşil olarak Erzurumspor kulübüne hizmet veren stadyumdur. Dün yaşanan olayda stadın zemininde aksaklıklar olduğu ve zeminin kötü olduğu ile ilgili bazı medya organlarında ilimize karşı, stadımıza karşı eleştiriler oldu. Bundan 1 ay önce yine aynı şekilde burayla ilgili olumlu görüşler sunulmuştu. Aynı anda iki düşünce olmaz ya olumludur ya olumsuz" dedi.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

"MÜKEMMEL, YEMYEŞİL VE SÜNGER GİBİ BİR ZEMİN"

Taşkesenligil, Cenk'in düştüğü noktadaki zeminin mükemmele yakın olduğunu kaydederek, "Bahar aylarında bazı bölümlerde engebeler oluşabilir. Ama sadece bazı kısımlarda olumsuzluklar olduğu görülüyor. Bunu tüm zemine mal etmek doğru değildir.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

tam bulunduğum noktada düştü. Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor. Biz burada kışın eksi 29 derecelerde nöbet tutarak bu hale getirdik. Emek veren arkadaşlarıma üzülüyorum. Ağır kış şartlarına rağmen zemini bu kadar iyi koruyan arkadaşlarıma üzülüyorum. Haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemin dipdiri durarak bahara çıkmıştır.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Bu eleştiriler yanlı ve kasıtlıdır. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Buradan eleştiri yapanlara şunu söylüyorum; gelin gözünüzle görün ve üzerinde yürüyün. Hiçbir sorun olmadığı göreceksiniz. Maç günü stadyum sabah sulandı. Sulanması Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün takdirinde değil. Erzurumspor Kulübü'nün takdirindedir. Ancak ilkbahar olduğu için hemen kuruyabiliyor" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un maç sonu yayıncı kuruluşa, "Taş gibi zeminde oynadık" açıklamasına da cevap veren Taşkesenligil, "Herkes her şeyi söyleyebilir. Oğuzhan bunu söylerken acaba İstanbul'daki ya da Ege'deki artı 20 derecedeki zeminleri hiç düşündü mü? Buranın coğrafyası farklı. Burada kışın eksi 29 derece görülüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi!

Stadyum zemininde incelemeler sonrası ekipler tarafından çalışmalar yapıldı.

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