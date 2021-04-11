Sergen Yalçın gençlere güveniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geride kalan haftalarda 29 farklı oyuncuya şans verirken; Fenerbahçe 34, G.Saray ise 35 oyuncuyla oynadı. Sarı-lacivertliler yüzde 43.7 oranında, sarı-kırmızılılar ise 36.1 oranında yerli oyunculara şans tanıdı. Sergen Yalçın yüzde 23.1 oranında yerli oyunculara şans vererek, yabancı oyuncularına daha çok güvendiğini gösterse de; Beşiktaş yüzde 11.1 oranında genç oyuncularına sahada güvenirken, bu rakam F.Bahçe için sadece 0.4, G.Saray için 0.1 oranında kaldı.