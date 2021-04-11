Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın gençlere güveniyor

gençlere güveniyor

Teknik Direktörü , geride kalan haftalarda 29 farklı oyuncuya şans verirken; 34, ise 35 oyuncuyla oynadı. Sarı-lacivertliler yüzde 43.7 oranında, sarı-kırmızılılar ise 36.1 oranında yerli oyunculara şans tanıdı. Sergen Yalçın yüzde 23.1 oranında yerli oyunculara şans vererek, yabancı oyuncularına daha çok güvendiğini gösterse de; Beşiktaş yüzde 11.1 oranında genç oyuncularına sahada güvenirken, bu rakam için sadece 0.4, G.Saray için 0.1 oranında kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın gençlere güveniyor

Teknik Direktörü , geride kalan haftalarda 29 farklı oyuncuya şans verirken; 34, ise 35 oyuncuyla oynadı. Sarı-lacivertliler yüzde 43.7 oranında, sarı-kırmızılılar ise 36.1 oranında yerli oyunculara şans tanıdı. Sergen Yalçın yüzde 23.1 oranında yerli oyunculara şans vererek, yabancı oyuncularına daha çok güvendiğini gösterse de; Beşiktaş yüzde 11.1 oranında genç oyuncularına sahada güvenirken, bu rakam için sadece 0.4, G.Saray için 0.1 oranında kaldı.

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