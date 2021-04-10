Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın, 'in 34. haftasında ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Aboubakar ile Hasic'in yanı sıra kart cezalısı Josef yer almadı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:37
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

'de lider konumda bulunan , deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 34. haftasında ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Hasic ile sarı kart cezalısı Josef de Souza, bu mücadelenin kafilesine dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

Beşiktaş, BB Erzurumspor'la pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

SON DAKİKA