Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Hasic ile sarı kart cezalısı Josef de Souza, bu mücadelenin kafilesine dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

Beşiktaş, BB Erzurumspor'la pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.