Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda çok basit top kayıpları yaptık. Oyunu kurmakta zorlandık. Bugün sezonun biraz gerisinde kaldık. İkinci yarıda takım mücadele etti. Birkaç pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. Bunu eksiklere bağlamak doğru değil.

Uzun bir maratonda bu tür mağlubiyetler her zaman var.

Ben hakemle ilgili düşüncelerimi söylemiştim. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık biz bu hafta. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için bazı şeyleri söyleyebiliyorum.

İsyanlarımızı kimseyi aşağılamadan ve saygısızlık etmeden ifade etmeye çalışıyorum. Ama demek ki böyle ifade etmek bizim futbol anlayışımızda yanlış anlama geliyor. Bu benim işim. Bu kadar garipsenecek ne oldu anlayamadım. Çok acayip şeyler söylemiyorum.

Hakemleri kim atıyorsa bunun cevabını vermeli. Ben zaten düşüncelerimi söyledim, çok üstüne gitmeye gerek yok. İşimize bakacağız.