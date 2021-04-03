Kalan 10 maçı da Meler yönetsin!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Yalçın'ın Fenerbahçe derbisi sonrası "Bir daha Halil Umut Meler'i maçımıza istemiyoruz" sözlerinin ardından Meler'in Kasımpaşa maçına atanması hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Merkez Hakem Kurulu'na şöyle seslendi: "Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. MHK'ye önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!".

KİŞİSEL EGO TATMİNİ

Beşiktaş yönetimi açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; 'Önümüzü kesecekler' endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş'ı değil, her camiayı rahatsız edeceği açıktır. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz."

5 MAÇ YÖNETTİ, 2 BERABERLİK 2 YENİLGİ VAR

Halil Umut Meler, bu sezon Beşiktaş maçlarında 5 kez görev yaptı. Siyah-beyazlıların mücadelelerinin 4'ünde hakem, 1'inde ise VAR koltuğunda yer alan Meler'le Kartal; 2 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alabildi.

NEYE HİZMET EDİYORSUNUZ?

Siyah-beyazlı yönetim, hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur, sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz!"

TRAJİKOMİK KARARLAR

Beşiktaş yönetimi, yapılan bu atamanın teamüllere aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek, yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden MHK'nin, Kasımpaşa maçına teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır.